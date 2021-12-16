قافلة جامعة الزقازيق الطبية تجرى الكشف على 1864 حالة بمبادرة حياة كريمة

الشرقية - حمدى عبد العظيم

اختتمت جامعة الزقازيق أعمال القافلة الطبية البشرية التي أطلقها قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لقرية الجمالية مركز الحسينية اليوم الخميس بالكشف على 1864 حالة، تحت رعاية الدكتور عثمان شعلان والدكتورة جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة في فعاليات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" واستكمالاً للدور المجتمعي المتميز لخدمة مواطني محافظة الشرقية .

أشرف على أعمال القافلة الدكتورة نهلة الجمال أستاذ الباطنة ومستشار نائب رئيس الجامعة لشئون القوافل ، حيث تضمنت القافلة 10 عيادات طبية في تخصصات الباطنة ،والأطفال ،والقلب ،والمسالك ،والرمد ،والأنف والأذن ،والمخ والأعصاب ،والروماتيزم ،والنسا ،والجلدية بمشاركة أساتذة وأطباء كلية الطب البشري بإجراء الكشف والفحص الطبي ،كما تم تحويل عدد من الحالات لعمل التحاليل والأشعة اللازمة بمستشفيات جامعة الزقازيق بالإضافة إلى صرف الأدوية لجميع الحالات مجاناً بإشراف أطباء وطلاب كلية الصيدلة .

رافقت قافلة اليوم العيادة الطبية البيطرية المتنقلة لكلية الطب البيطري والتي قامت بإجراء الكشف والفحص الطبي ل130 حالة من الحيوانات الابقار والجاموس والاغنام و720 حالة من الطيور وصرف الأدوية والتطعيمات اللازمة مجانا بالاضافة إلى التوعية الارشادية في تربية الحيوان والطيور للحفاظ على الثروة الحيوانية كمصدر للدخل ورفع مستوى المعيشة .

واستكمالا لجهود الجامعة وضمن خطتها للمساهمة الايجابية الفاعلة في مشروع محو الأمية قامت وحدة محو الأمية وتعليم الكبار بإشراف الدكتور محمد الفقي مدير الوحدة بتنظيم فصل تعليمي وإجراء امتحان فوري لعدد من أهالي القرية الراغبين في الحصول على شهادة محو الأمية و الالتحاق بالفصول التي يتم تنظيمها بمشاركة طلاب كليات الجامعة من أهالي مركز الحسينية كأحد متطلبات التخرج .



الاطباء



الأهالى



انتظار الكشف



قافلة جامعة الزقازيق الطبية