قاضى برازيلى يحكم على شخص بدفع "نفقة" لـ5 كلاب وقطة.. اعرف التفاصيل

فاطمة شوقى

قضت محكمة العدل البرازيلية، على رجل مطلق بدفع "طعام وإعالة" لزوجته السابقة مخصصة لخمسة كلاب وقطة، حيث كانت تلك الحيوانات ملكا لكلا من الزوجين، الآن ستبقى الحيوانات الأليفة في عهدة الزوجة، وذلك في قضية قانونية غير عادية، حسبما قالت صحيفة "فولها دى ساوباولو" البرازيلية.

واتخذت الغرفة التاسعة الخاصة بالقانون بمحكمة العدل في ساو باولو قرارًا بتطبيق هذا القرار، حيث زعمت المرأة "الحاجة إلى المساعدة في رعاية الحيوانات".

وبحسب موقع Consultor Jurídico البرازيلي، فإن القضية وقعت في سانتوس ، وهي بلدية على ساحل ساو باولو، الولاية الأكثر كثافة سكانية وصناعية في البرازيل. قبلت محكمة العدل دعوى السيدة، بعد أن رفض زوجها تقديم مساعدة مالية من أجل الحيوانات التى كانت تخصهما أثناء الزواج.

وأشارت الصحيفة إلى أن القاضي إدسون لويز دي كويروز حدد نفقة يدفعها الزوج السابق لابنه، وايضا نفقة مخصصة لرعاية الحيوانات، وبالمثل، قرر أن الحيوانات الأليفة للزوجين تظل تحت رعاية ومسؤولية "حصرية" للزوجة، التي طالبت ب"الحضانة من جانب واحد" للكلاب الخمسة والقط، قائلة إنها الشخص "الأنسب" للاعتناء بهما، الأمر الذي لم يعترض عليه الزوج، الذي اعترف بأنه لم يكن لديه وقت حتى يكون برفقتهما.

في مواجهة قرار القاضي برفض مساعدة الزوج للحيوانات، تقدمت المرأة باستئناف حصلت من خلاله على مبالغ مالية، من أجل نفقات الحيوانات الأليفة.

تم منح "النفقة " للحيوانات الخمسة على أساس أن المحكوم عليه اعترف بأن الحيوانات الأليفة تعتبر "أفرادًا من العائلة". ويستند هذا إلى الالتزام الضمني بالمساعدة المالية لنفقات الغذاء والخدمات البيطرية، كما جادل القاضي إدسون لويز دي كويروز ، الذي وقع على الاستئناف.

في البرازيل، لا تتمتع الحيوانات الأليفة بشخصية قانونية، لذا لا يمكنها الحصول على نفقة بعد طلاق أصحابها. ومع ذلك، من الممكن إنشاء مساعدة مالية للحيوانات الأليفة التي تم الحصول عليها أثناء الزواج.