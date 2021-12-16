فوز طالبين بمعهد الإمام الشعراوي بالبحيرة فى المسابقة العالمية للقرآن الكريم

فريق المحافظات

قدم اللواء هشام آمنة،محافظ البحيرة، التهنئه لكل من الطالبة روميساء أحمد إبراهيم عبد العاطي، والطالب مصطفى السيد نصر عبد السلام بمعهد الإمام الشعراوى الأزهرى بقرية الشعراوي بمركز حوش عيسى، لحصولهما على مراكز متقدمه فى المسابقة العالمية الثامنة والعشرين للقرآن الكريم، وتكريمهما من قبل الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف في الحفل الختامي للمسابقة.

حيث حصلت الطالبه روميساء أحمد إبراهيم عبد العاطي على المركز الثالث عالميا فى حفظ القرآن الكريم كاملا فرع الناشئه، وهى طالبه بالصف الرابع بمعهد الإمام الشعراوي الأزهري بقرية الشعراوي مركز حوش عيسى، وتم منحها جائزة تشجيعية وشهادة تقدير.



كما حصل الطالب مصطفى السيد نصر عبد السلام على المركز الرابع عالميا فى حفظ القرآن الكريم كاملا فرع الناشئه، وهو طالب بالصف السادس بمعهد الإمام الشعراوي الأزهري بقرية الشعراوي مركز حوش عيسى، وتم منحه جائزة تشجيعية وشهادة تقدير.



من الجدير بالذكر ان المسابقه أقيمت بالقاهرة تحت رعايه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف , بحضور عدد من السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ، والمحكمين والمتسابقين المشاركين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم وعدد من قيادات وزارة الأوقاف.







الطالب مصطفى السيد نصر عبد السلام



الطالبه روميساء أحمد إبراهيم عبد العاطي



جانب من التكريم







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الطالب مصطفى السيد نصر عبد السلام



الطالبه روميساء أحمد إبراهيم عبد العاطي



جانب من التكريم



