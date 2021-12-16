فصل التيار الكهربائى عن 26 منطقة بنجع حمادى فى قنا السبت المقبل

صابر سعيد

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي شمال قنا، اليوم الخميس، عن فصل التيار الكهربائي، يوم السبت المقبل، وذلك لأعمال الصيانة في عدة مناطق متفرقة تابعة لمركز نجع حمادي وعودة التيار مرة أخرى بعد الانتهاء من تلك الأعمال.



وأوضحت الوحدة المحلية، أنه من المقرر فصل التيار الكهربائي عن مناطق "بين المحطات، المستشفي، كوبري نجع حمادي، جراج أحمد عثمان، الأوقاف، مجلس المدينة الجديد، الري، مركز الشرطة، الجوازات، محطة التليفزيون، المسطحات المائية، البحث الجنائي، المعهد الديني، محطة السكة الحديد، شارع 15 مايو، شارع 30 مارس، الشونة وموقف القمانة، المرور.



وأضافت الوحدة المحلية، أنه سيتم فصل الكهرباء عن "مسجد اللواء، الخط السريع، البنك الأهلي، بنك القاهرة القديم، مستود البوتوجاز القديم، المطافي بشارع 15 مايو، الضرائي" وذلك من الساعه 4 صباحًا وحتي 7 صباحا.



وأشارت الوحدة المحلية، إلي عودة التيار الكهربائي عن تلك المناطق بعد الانتهاء من أعمال الصيانة، مناشدة المواطنين بتدبير احتياجاتهم في تلك الفترة.

