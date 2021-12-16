اليوم السابع
Ads
الخميس، 16 ديسمبر 2021 01:33 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

غادة والى: العالم يحتاج مشاركة النساء فى قيادة المعركة ضد الفساد

الخميس، 16 ديسمبر 2021 11:40 ص
غادة والى: العالم يحتاج مشاركة النساء فى قيادة المعركة ضد الفساد د. غادة والى على هامش مؤتمر مكافحة الفساد
كتبت : هند المغربي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت دكتور غادة والى وكيل أمين عام الأمم المتحدة ومدير برنامج الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة: "تستحق النساء أن ينعمن بالحماية من التأثير غير المتناسب للفساد على حيواتهن في وقت الأزمة هذا، أكثر من أي وقت مضى، لكنهن لسن مجرد ضحايا وإنما هن أعوان للتغيير؛ فالعالم يحتاج لأن تساعد النساء في قيادة المعركة ضد الفساد، جاء ذلك خلال جلسة حول النساء القائدات بنزاهة بمؤتمر شرم الشيخ لمكافحة الفساد.

وأضافت د. غادة والى: "بسبب الاختبارات التي تواجهها النساء فإنهن مؤهلات تماما لأن يجلبن رؤى فريدة في إعادة البناء بنزاهة بعد الجائحة." وفق مركز إعلام الأمم المتحدة في مصر".

مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة اطلق خلال المؤتمر مبادرة جديدة تستهدف الأطفال والشباب، وهي مبادرة "جريس" GRACE التعليمية الجديدة التي تهدف إلى إمداد المجتمع الدولي بالمعرفة والخبرة بالعمل مع القائمين على التعليم والأكاديميين والشباب وسلطات مكافحة الفساد لتعزيز ثقافة تنبذ الفساد.


غادة والى

شرم الشيخ

مؤتمر شرم الشيخ

مكافحة الفساد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة