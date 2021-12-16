غادة والى: العالم يحتاج مشاركة النساء فى قيادة المعركة ضد الفساد

كتبت : هند المغربي

قالت دكتور غادة والى وكيل أمين عام الأمم المتحدة ومدير برنامج الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة: "تستحق النساء أن ينعمن بالحماية من التأثير غير المتناسب للفساد على حيواتهن في وقت الأزمة هذا، أكثر من أي وقت مضى، لكنهن لسن مجرد ضحايا وإنما هن أعوان للتغيير؛ فالعالم يحتاج لأن تساعد النساء في قيادة المعركة ضد الفساد، جاء ذلك خلال جلسة حول النساء القائدات بنزاهة بمؤتمر شرم الشيخ لمكافحة الفساد.

وأضافت د. غادة والى: "بسبب الاختبارات التي تواجهها النساء فإنهن مؤهلات تماما لأن يجلبن رؤى فريدة في إعادة البناء بنزاهة بعد الجائحة." وفق مركز إعلام الأمم المتحدة في مصر".

مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة اطلق خلال المؤتمر مبادرة جديدة تستهدف الأطفال والشباب، وهي مبادرة "جريس" GRACE التعليمية الجديدة التي تهدف إلى إمداد المجتمع الدولي بالمعرفة والخبرة بالعمل مع القائمين على التعليم والأكاديميين والشباب وسلطات مكافحة الفساد لتعزيز ثقافة تنبذ الفساد.