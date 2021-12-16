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عصابة سرقة سيارات الميكروباص بالقاهرة: "نستولى عليها بالمفتاح المصطنع"

الخميس، 16 ديسمبر 2021 04:00 ص
عصابة سرقة سيارات الميكروباص بالقاهرة: "نستولى عليها بالمفتاح المصطنع" سرقة سيارة ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

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اعترف لصوص بسرقة سيارات في القاهرة بأسلوب "المفتاح المصطنع"، من خلال رصدها وسرقتها والهروب بها لمساومة أصحابها أو تقطيعها.

وأضاف المتهمون في اعترافاتهم، أنهم دأبوا على سرقة السيارات الميكروباص ومساومة أصحابها عليها بالأموال.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ماتبلغ لقسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة من (سيدة - مقيمة بدائرة القسم) بإكتشافها سرقة سيارة (ميكروباص) ملكها حال توقفها بدائرة القسم، بإجراء التحريات من خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (شخصين – لهما معلومات جنائية ).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال استقلالهما سيارة ميكروباص "قيادة أحدهما " ويعمل عليها كسائق والمستخدمة فى ارتكاب الواقعة وبحوزتهما (مفتاح مصطنع – 2 هاتف محمول ).

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بأسلوب" المفتاح المصطنع" بإستخدام الأدوات والسيارة المضبوطين بحوزتهما بقصد مساومة مالكتها على دفع "مبلغ مالى" نظير إعادة السيارة.


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