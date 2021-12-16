طفل المرور يحول صفحته على إنستجرام من عام لخاص و"ترافيس سكوت" قدوته.. صور

كتب محمد إبراهيم

حول أحمد أبو المجد الشهير بـ "طفل المرور"، حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، والذي كان يستخدمه في بث الفيديوهات الخاصة به وتسببت في غضب الرأي العام تجاهه من عام إلى خاص، وذلك عقب خروجه من دار الرعاية التي قامت بتعديل سلوكه.



انسجرام طفل المرور

وكشف حساب "إنستجرام" الخاص بطفل المرور عن الشخصية التي كان يتخذها قدوة له في تطويل شعره والمظهر الذي كان يظهر به خلال وقت أزمته الأخيرة، حيث اعتبر مغنى الراب الأمريكي الشهير "ترافيس سكوت" مثلا له، من خلال نشر صوره على حسابه الشخصي.



ترافيس سكوت 1



ترافيس سكوت

الجدير بالذكر أن مصادر مقربة من أسرة الطفل "أحمد أبو المجد" الشهير بـ "طفل المرور"، قالت إنه خرج من دار الرعاية التي تم إيداعه فيها منذ عام، وقد تغير أسلوبه وسلوكه بشكل كبير وواضح إلى الأفضل.

وأوضحت المصادر فى تصريحات خاصة لليوم السابع أن طفل المرور عقب خروجه من دار الرعاية قام بقص وتهذيب شعره، كما انتظم في دراسته وأداء واجباته بشكل ملحوظ، حيث يدرس حاليا في الصف الأول الثانوي.



طفل المرور

وأشارت المصادر إلى أن الطفل "أحمد" أصبح لا يخرج كثير إلى الشارع كما كان يحدث، وأن أسرته قررت إنشاء مشروع خاص به حتى يتحمل المسئولية ويخرج طاقته فيها بجانب الدراسة وهو مشروع "مغسلة سيارات".

يذكر أن مقطع فيديو انتشر بداية نوفمبر 2020 لطفل يقود سيارة ويتهكم على رجل مرور طالبه برخصة القيادة فأهانه وفر هاربا، وأمرت النيابة العامة بضبط الطفل ومن كان معه يصور الواقعة واخلت سبيلهما بعد تعد والديهما بحسن رعايتهما.