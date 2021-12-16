اليوم السابع
Ads
الخميس، 16 ديسمبر 2021 07:24 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

طارق شوقى: الرئيس أولى اهتماما خاصا للتعليم لتأهيل الطلاب للمشاركة فى التنمية

الخميس، 16 ديسمبر 2021 07:01 م
طارق شوقى: الرئيس أولى اهتماما خاصا للتعليم لتأهيل الطلاب للمشاركة فى التنمية وزير التعليم ومحافظ بورسعيد
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التقى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بديوان عام الوزارة، وذلك لمناقشة عدد من القضايا المتعلقة بالعملية التعليمية بالمحافظة.
 
وفي بداية الاجتماع، رحب الدكتور طارق شوقي، باللواء عادل الغضبان، لما يبذله من جهود من شأنها انتظام العملية التعليمية بالمحافظة، مؤكدًا أن الوزارة لا تدخر جهدًا في الاهتمام برفع كفاءة العملية التعليمية بالمحافظات المختلفة، وذلك حرصًا منها على مستقبل أبنائنا الطلاب.
 
وأوضح وزير التربية والتعليم أن الدولة المصرية حريصة على تطوير العملية التعليمية بشكل مستمر لتنشئة أجيال قادرة على بناء الدولة، وبما يتواكب مع التنمية التي تشهدها الدولة في كافة المجالات، مشيرًا إلى أن رئيس الجمهورية أولى اهتمامًا خاصًا لقطاع التعليم من أجل تأهيل الطلاب والأجيال القادمة للمشاركة فى خطط التنمية التى تشهدها الدولة المصرية مؤخرًا.
 
واستعرض محافظ بورسعيد أخر التطورات فى العملية التعليمية ببورسعيد، مؤكدًا على النهضة التعليمية التى شهدتها بورسعيد مؤخرًا، والتى تمثلت فى تطوير أسلوب التعليم تماشيًا مع توجهات الدولة المصرية والعمل على كسب الطلاب المهارات والخبرات العملية والعلمية المختلفة والتى تأهلهم لسوق العمل، وتساهم فى خلق كوادر قادرة على قيادة المستقبل، فضًلا عن إنشاء وتطوير العديد من المنشآت التعليمية لكافة المراحل الدراسية لتحقيق أفضل مناخ دراسي للطلاب. 
 
وأضاف المحافظ أن العام الحالي شهد مشاركة كبيرة للطلاب في الأنشطة الطلابية والثقافية والفنية والرياضية، بالإضافة إلى النسبة العالية للحضور المدرسي للطلاب ووعيهم بأهمية الابتعاد عن الدروس الخصوصية، وتحصيل المناهج الدراسية من خلال المدرسة والاعتماد على الوسائل التكنولوجية الحديثة التى تُثري مهارات الطلاب العقلية والإدراكية.

التربية والتعليم

تطوير التعليم

محافظ بورسعيد

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

طالبات مسابقة "هى تقود" يستعرضن منتجاتهن بمقر وزارة التربية والتعليم.. صور

السبت، 20 نوفمبر 2021 02:28 م

لدعمه العملية التعليمية.. البابا تواضروس يتسلم درع وزارة التربية والتعليم

الثلاثاء، 21 سبتمبر 2021 03:38 م

وزير التربية والتعليم يعتمد نتيجة الثانوية العامة للدور الثاني

الثلاثاء، 21 سبتمبر 2021 01:17 م

خطة وزارة التربية والتعليم لاستقبال العام الدراسى الجديد.. إنفوجراف

الإثنين، 13 سبتمبر 2021 09:00 م

وزير التربية والتعليم يتابع امتحانات الثانوية العامة من غرفة العمليات.. صور

السبت، 10 يوليه 2021 11:06 ص

وزير التربية والتعليم يبحث ملفات التعاون مع سفير الصين بالقاهرة

الإثنين، 17 مايو 2021 06:40 م

وزارة التربية والتعليم تعلن قواعد صرف مكافآت التدريب

الإثنين، 08 مارس 2021 07:02 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة