ضبط 865 شيكارة سماد يوريا محظور تداولها بالأسواق فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بسوهاج حملة مكبرة بالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث التموين، وإدارة تموين جهينة، وقوة من مركز شرطة جهينة تمكنت خلالها من ضبط سيارة نقل بمقطورة تحمل 865 شيكارة زنة 50 كيلو جرام سماد يوريا مخصصة للجمعيات الزراعية ومحظور تداولها بالأسواق وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بشأن تشديد الرقابة على كافة الأنشطة التجارية والأسواق.

ومن جانبه أوضح محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين أنه تم تشكيل فريق من الأجهزة المعنية وتم ضبط السيارة، والسائق، واتخاذ الإجراءات القانونية وتحرر محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة، مؤكدا على استمرار الحملات التموينية للرقابة على الأسواق والمحلات التجارية، وأماكن تداول السلع التموينية والغذائية بنطاق المحافظة .

يذكر أن إدارة مباحث التموين بسوهاج شنت قبل ذلك حملة تموينية مكبرة لضبط الأسواق وتحقيق أقصي درجات الرقابة علي الأنشطة التجارية والصناعية وضبط الأسعار والأسواق، لتخفيف الأعباء علي عموم المواطنين ومحدودي الدخل، وتم التحفظ على 57 طن 680 كيلو أرز تموينى قبل بيعها في السوق السوداء، و26 شيكارة دقيق بلدى مدعم بإجمالى 1300 كيلو جرام و250 كيلو جرام سكر.

ترأس الحملة اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العامرى رئيس مباحث المديرية حيث تم ضبط مدير مسئول فرع الشركة المصرية لتجارة ويقيم دائرة مركز البلينا لحيازته وعرض أرز "المنصورة" تموينى وبالفحص الظاهرى بمعرفة اللجنة المشكلة بين وجود سوس وحشرات مما يجعله ضار بالصحة وغير صالح للاستهلاك الآدمي مخالفاً القانون وتم ضبط " 57 " طن أرز تمويني وتم ضبط صاحبة عهدة تموينية وتقيم دائرة مركز البلينا لغلقها محل التموين أثناء مواعيد العمل الرسمية وبمراجعة الماكينة الخاصة بالمحل تبين تصرفها فى 680 كيلوجرام أرز تمويني و350 زجاجة زيت تمويني و 280 كيلو سكر تمويني مخالفة القانون.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بشأن تشديد الرقابة على كافة الأنشطة التجارية والأسواق.