ضبط 146 هاربا من تنفيذ أحكام بفارسكور فى دمياط

دمياط معتز الشربينى

شنت مديرية أمن دمياط، حملة مكبرة، بإشراف اللواء حسام بدرة مدير أمن دمياط، لتحقيق الانضباط وضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية وضبط الخارجين على القانون وذلك بدائرة مركز شرطة فارسكور، وتم التأكيد على مراعاة البعد الإنسانى وحسن معاملة المواطنين.

وتمكنت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن دمياط برئاسة العميد توفيق جاد مدير ادارة البحث الجنائي، بالتنسيق مع مباحث مركز شرطة فارسكور برئاسة الرائد يوسف البشلاوى والقوة المرافقة له، من ضبط 146 محكومًا عليهم وهاربين من أحكام قضائية متنوعة مابين مخدرات وسلاح وسرقة بالإكراه.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المقبوض عليهم وإحالتهم للنيابة العامة.

يأتى ذلك في إطار الحملات المستمرة التي تشنها مديرية أمن دمياط لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولا سيما ملاحقة وضبط المحكوم عليهم والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية.