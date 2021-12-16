صحوة دعوية وبرامج توعية ميدانية برعاية منطقة وعظ الأقصر الأزهرية ..صور

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد منطقة وعظ الأقصر الأزهرية، فعاليات صحوة دعوية وتكثيفاً لبرامج التوعية الميدانية وتوقيعاً لبروتوكولات تعاون مع جامعة الأقصر ومديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، بالإضافة إلى المقاهي الثقافية والحلقات النقاشية مع الجمهور وفتح حوار متبادل وفاعل لتصحيح المفاهيم الخاطئة والأفكار المغلوطة ونبذ العنف والإرهاب ودعوات الفرقة والاختلاف.

وتقول منطقة وعظ الأقصر، أن تلك الفعاليات تأتي في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وفضيلة الدكتور نظير عيّاد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، بما يحقق دور ورسالة الأزهر الدعوية والتوعوية.

وفى هذا الصدد يقول الشيخ عمر سيد أبو خليل مدير عام وعظ الأقصر الأزهرية، أن شباب الوعظ والإرشاد بمنطقة وعظ الأقصر الأزهرية انطلقوا إلى الجامعات والنوادي ومراكز الشباب وفرق الأمن وأقسام الشرطة والسجون والمدارس والمصانع والمقاهي والطرقات، للدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة وحث الناس للقيام بدور أساسي في التربية والتنشئة بفهم مستنير للدين وتنمية روح الانتماء للوطن والعمل من أجل رفعته، ما أسهم في تحقيق نتائج إيجابية تنعكس على تحقيق الاستقرار المجتمعي، وترسيخ القيم الإيجابية بين الناس جميعاً.

وأوضح مدير عام وعظ الأقصر، فى بيان صحفى، بأنه في إطار الاهتمام بالعمل الدعوي على أرض الواقع لنشر صحيح الدين الإسلامي الحنيف، وضعت خطة لعقد اللقاءات الفكرية والثقافية بعدد من المقاهي ومراكز الشباب بمدينة الأقصر والمراكز الكبري بالمحافظة لتعريف الناس بالقيم التي حثت عليها الشرائع السماوية .

وكان قد استقبل الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، بمقر الإدارة المركزية للجامعة، وفد منطقة وعظ الأقصر التابع للأزهر الشريف، وذلك في إطار مواصلة التعاون المشترك طبقا للبروتوكول المبرم بين جامعة الأقصر والإدارة المركزية للأزهر الشريف بالأقصر، وكذلك التعاون الجاري المتمثل في عقد دورات تدريبية للائمة بالجامعة، وكذلك سلسلة المحاضرات التي ألقاها أئمة الأزهر الشريف في جامعة الأقصر للطلاب، كما بحث الجانبان نتائج الدورات التدريبية والمحاضرات التي تمت بالتنسيق بين الجامعة ومنطقة وعظ الأقصر، وكذلك تكثيف التعاون المشترك بين الجانبين خلال الفترة المقبلة.



جانب من الندوات لمنطقة وعظ الأقصر



صحوة دعوية وبرامج توعية ميدانية لوعظ الأقصر



فعاليات ولقاءات وعظ الأقصر



لقاءات مع السيدات بالقرى والنجوع



لقاءات مع طلبة المدارس