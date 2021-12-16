اليوم السابع
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الخميس، 16 ديسمبر 2021 09:14 م
أكرم القصاص
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شيخ الأزهر يهنئ البحرين بالذكرى الـ50 لعيدها الوطنى

الخميس، 16 ديسمبر 2021 09:09 م
شيخ الأزهر يهنئ البحرين بالذكرى الـ50 لعيدها الوطنى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب
كتب لؤى على

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تقدم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بالتهنئة إلى جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، والشعب البحريني الشقيق، بمناسبة الذكرى الـ50 لليوم الوطنى للبحرين.
 
وأعرب فضيلة الإمام الأكبر عن تقديره لجهود الملك حمد بن عيسى آل خليفة في النهوض بمملكة البحرين، والحفاظ على وحدتها واستقرارها، مشيدًا بالعلاقات المصرية البحرينية والأخوة بين الشعبين الشقيقين، وحرص الدولتين على خدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية، داعيًا الله أن يحفظ البحرين، وأن يكتب لها دوام التقدم والازدهار، وأن يُجنبها وأمتنا العربية والإسلامية كل مكروه وسوء.

مملكة البحرين

الازهر الشريف

شيخ الازهر

العيد الوطنى

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