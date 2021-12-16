شركات السياحة بالأقصر تشكر المحافظ والأجهزة الأمنية لجهودهم فى حل مشكلاتهم

الأقصر – أحمد مرعى

وجهت الشركات العاملة بالنقل السياحي في الأقصر، الشكر للمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وللقيادات الأمنية وقيادات قطاع الأمن الوطنيين على جهودهم في حل مشكلات القطاع السياحي بالمحافظة.

كما أشادت الشركات بجهود إيمان قنديل مستشارة وزير السياحة والآثار،ونعمه عطا جاد محمود، مدير عام مكتب وزارة السياحة بالأقصر، في خدمة القطاع السياحي، ومتابعة مشكلات الشركات العاملة بالنقل السياحي والسعي لحلها.

وقال محمد قناوي، عضو اللجنة المشكلة لتسيير أعمال غرفة وكالات وشركات السفر والسياحة بالأقصر، ان جهودا كبيرة بذلها محافظ الأقصر، والقيادات الأمنية وقيادات قطاع الأمن الوطني بالمحافظة، من أجل الاستجابة لـ " المطالب المشروعة " لشركات النقل السياحي.

وأشاد محمد قناوي، فى بيان صحفى، بتفهم محافظ الأقصر والقيادات الأمنية، وقيادات قطاع الأمن الوطني، ومستشارة وزير السياحة والآثار، والمديرة العامة لمكتب وزارة السياحة، لمشكلات ومطالب الشركات العاملة بالنقل السياحي، والمتعلقة بمصلحة الجمارك.

وكانت محافظة الأقصر قد أصدرت بيانا أشارت فيه إلى قيام المحافظ المستشار مصطفى ألهم، بعقد اجتماع مع لجنة مكافحة التهريب الجمركي بمصلحة الجمارك المصرية (التفتيش على الإعفاءات الجمركية لسيارات الشركات السياحية)،وذلك بهدف مناقشة مشكلات السائقين بشركات النقل السياحي مع مصلحة الجمارك، وذلك مع اللجنة المشكلة بمعرفة السيد الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، وتحت إشراف السيد أحمد جاب الله، وبرئاسة الدكتور هشام العدوي، والسادة باقي أعضاء اللجنة، وذلك بحضور السكرتير العام للمحافظة محمد عبدالفتاح آدم، والسكرتير المساعد هدى مغربي، وممثلي غرفة وكالات وشركات السفر والسياحة بالمحافظة.

وبحسب البيان، فقد أكد محافظ الأقصر،أنه تم مناقشة موقف الشركات مع لجنة التفتيش الجمركي بهدف وضع آلية لتحصيل مستحقات الدولة بالشكل الذي يحافظ على المال العام ويضمن عدم تعطيل السيارات دون إلحاق الضرر بمصلحة الدولة أولا ثم مصلحة سائقي النقل السياحي، ولفت البيان إلى أن الاجتماع تناول مناقشة عدد من المشاكل التى تواجه سائقي النقل السياحي، حيث طلبت الشركات منحها مهلة لتوفيق أوضاعها وإيجاد حلول للمشكلات القائمة والعمل على حلها، كما تم التواصل هاتفيا مع السيد الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، الذي أكد حرصه على تقديم كامل الدعم وكافة أوجه المساندة للسياحة والعاملين في شركات النقل السياحي لتشجيع الحركة السياحية وتحفيز نهضة الدولة.