اليوم السابع
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شاهد كلمة رئيس "الرقابة الإدارية" بالجلسة العامة لمؤتمر "مكافحة الفساد"

الخميس، 16 ديسمبر 2021 07:31 م
شاهد كلمة رئيس "الرقابة الإدارية" بالجلسة العامة لمؤتمر "مكافحة الفساد" الوزير حسن عبد الشافى رئيس هيئة الرقابة الإدارية
كتب: محمد أبو ضيف

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نشرت هيئة الرقابة الإدارية على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك كلمة الوزير حسن عبد الشافى أحمد رئيس هيئة الرقابة الإدارية خلال الجلسة الرئيسية لمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المنعقد بشرم الشيخ.

 


الرقابة الإدارية

مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

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