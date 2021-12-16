شاهد كلمة رئيس "الرقابة الإدارية" بالجلسة العامة لمؤتمر "مكافحة الفساد"

نشرت هيئة الرقابة الإدارية على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك كلمة الوزير حسن عبد الشافى أحمد رئيس هيئة الرقابة الإدارية خلال الجلسة الرئيسية لمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المنعقد بشرم الشيخ.
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نشرت هيئة الرقابة الإدارية على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك كلمة الوزير حسن عبد الشافى أحمد رئيس هيئة الرقابة الإدارية خلال الجلسة الرئيسية لمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المنعقد بشرم الشيخ.
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