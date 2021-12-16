سلالم كهربائية وشاشات عرض بافتتاح كوبرى جامعة عين شمس بتكلفة 22 مليون جنيه

كتب محمود راغب

افتتح منذ قليل، الدكتور محمود المتينى، رئيس جامعة عين شمس، كوبرى الجامعة، والذى يأتى استكمالا لخطة تطوير الحرم الجامعى، وذلك بحضور المهندس هانى ضاحى نقيب المهندسين، ونواب رئيس الجامعة.

وتم مؤخرا بنجاح تركيب الكوبرى المعدنى الجديد الرابط بين ضفتى الحرم الجامعى ليكون بديلا عن الكوبرى القديم الذى تم إنشائه فى ثمانينات القرن الماضى، والذى تعرض لبعض الحوادث نتيجة لصغر الارتفاع أسفله والذى يعد أقل من الارتفاع المسموح به طبقا للمواصفات.

وقالت الجامعة إنه تم تصميم الكوبرى الجديد بواسطة مركز الاستشارات الهندسية بكلية الهندسة جامعة عين شمس، طبقا لأعلى مستويات الراحة والأمان للمستخدمين وتوفير ارتفاع أمن للمرور أسفله، حيث يبلغ عرض الكوبرى الخارجى 7.3 متر وعرضه الصافى الداخلى للمشاة 6.4 وارتفاع الكوبرى الداخلى 3.2 متر وارتفاع القاع الخالص له من منسوب الطريق حوالة 5.7 متر مما يجعله من أعرض كبارى المشاه فى مصر.

وِأشارت الجامعة إلى أن التكلفة الاجمالية للكوبرى تبلغ حوالى 22 مليون جنيه ومن المنتظر الانتهاء من الأعمال الهندسية وافتتاحه خلال شهر يوليو المقبل، كما تم عمل صيانة شاملة ورفع كفاءة لجميع العناصر الإنشائية الأصلية للكوبرى من أساسات وأعمدة وسطح الكوبرى العلوى وكذلك تم استخدام عناصر مساعدة حديثة من الكابلات المعدنية المرتكزة بصورة مؤقتة على جسم الكوبرى الحالى للحفاظ على الربط المعلوماتى بين منشآت الحرم والمستشفى التخصصى خلال فترة الاحلال والتجديد.

ولتسهيل استخدام الكوبرى فقد تم تزويده بعدد 4 سلالم كهربائية، بالإضافة إلى وجود شاشاتين على جسم الكوبرى من الخارج للعرض الأولى فى اتجاه مصر الجديدة والثانية فى اتجاه العباسية تستخدم فى الأغراض المعلوماتية للجامعة.

ويوفر الكوبرى ممر خاص للمواطنين لعبور ضفتى شارع الخليفة المأمون، بالإضافة إلى ممر منفصل ببوابات الكترونية لمنتسبى جامعة عين شمس من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس كما يوفر الارتباط بين حرم الجامعة والجراج المتعدد الطوابق المزمع تنفيذه بجوار مستشفى جامعة عين شمس التخصصى كما يساهم الكوبرى فى تحقيق سهولة الحركة على ضفتى طريق الخليفة المأمون مما يخفف الحمل المرورى على ميدان العباسية.