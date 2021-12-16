سقوط صاحبى ثلاجة ومحل لبيعهما مواد غذائية فاسدة فى الشرابية ودار السلام

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، في القبض على مسئول عن ثلاجة مواد غذائية، وصاحب محل لحوم، لإدارتهما بـدون ترخيص وحيازتهما مواد غذائية مجهولة المصدر، وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التموينية، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط مسئول عن ثلاجة مواد غذائية كائنـة بدائرة قسم شرطة الشرابية، لإدارته الثلاجة بـدون ترخيص وحيازته مواد غذائية "جبن" مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها غاشاً بذلك جمهور المستهلكين، وعثر بداخل الثلاجة على (1,400 طن جبن) منتهية الصلاحية وجميعها مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى .

كما تم ضبط صاحب محل لحوم كائن بدائرة قسم شرطة دار السلام، لإدارته المحل بدون ترخيص وحيازته مواد غذائية "لحوم ، كبدة" مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية وغيـر مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها غاشاً بذلك جمهور المستهلكين و عثر بداخل المصنع على ( 80 كيلو جرام لحوم مجمدة – 30 كيلو جرام كبدة مجمدة) وجميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها .

وبمواجهتـهما بـمـا أسـفـر عنه الضبط إعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد طرحها بـالأسـواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.