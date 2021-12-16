سفيرة مصر بطشقند تشارك فى الاحتفال باليوم العالمى لـ"اللغة العربية" بسمرقند

كتب: أحمد جمعة

شاركت السفيرة أميرة فهمي، سفيرة جمهورية مصر العربية في طشقند في الاحتفال الذي نظمه معهد اللغات الأجنبية بمدينة سمرقند بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، الذي يُعقد هذا العام تحت عنوان "اللغة العربية والتواصل الحضاري."

أشارت السفيرة في كلمتها إلى الدور المحوري للغة العربية في الربط بين الشعوب والثقافات والحضارات، ونشر مبادئ التعايش والمساواة بين البشر في كافة أنحاء العالم وأهميتها في إعلاء القيم الإنسانية والعلم والفن والثقافة، مُشيدةً بالدور الهام للعلماء الأوزبك في تاريخ اللغة العربية ومساهمتهم في نقل المعرفة والعلم عبر القرون والحفاظ عليها لتصل للأجيال التالية.

كما أبدت سعادتها بما لمسته من تطلع لدى الشباب الأوزبكي لتعلم اللغة العربية وحرصهم على إتقانها. وأعربت في هذا الصدد عن حرص مصر على تعزيز كافة أواصر التعاون بين مع أوزبكستان، بما فى ذلك من خلال التعاون الوثيق بين الجامعات المصرية والأوزبكية.

وقد رحب عميد معهد اللغات الأجنبية بمشاركة السفيرة المصرية في الاحتفال، وبما يعكس مدى التقارب الثقافي والترابط بين شعبي مصر وأوزبكستان، مشيراً من ناحية أخرى إلى الارتباط التاريخي للشعب الأوزبكي باللغة العربية منذ وصول الإسلام إلى بلاده.

حرصت السفيرة أيضاً عقب الاحتفال على الاجتماع برئيس المعهد نائب حاكم سمرقند د. "إلهام توختاسنوف" لبحث سبل تعزيز التعاون مع الجامعات المصرية المناظرة وعلى رأسها كليتي الألسن والآداب، بما في ذلك من خلال التبادل الطلابي، والتعاون الأكاديمي والبحثي في مجال تدريس اللغات الأجنبية.

كما قدمت السفيرة المصرية للمعهد مجموعة من الكتب الخاصة بتدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها والكتب الثقافية على رأسها كتاب شخصية مصر كإهداء من الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.