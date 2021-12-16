سحب كثيفة وأمطار خفيفة ونشاط الرياح بالغربية.. فيديو

الغربية مصطفى عادل

قدم اليوم السابع بثا مباشراً من محافظة الغربية والتي تعرضت لسقوط أمطار خفيفة مساء اليوم الخميس، وانتشرت السحب الكثيفة والغيوم في سماء المحافظة، مصحوبة بنشاط الرياح وانخفاض في درجات الحرارة.

وشهدت شوارع المحافظة سيولة مرورية في الشوارع الرئيسية والفرعية مع انتشار رجال المرور لتنظيم حركة السيارات، ورفعت المحافظة حالة الطوارئ في كافة القطاعات للتعامل مع أي حالات طارئة قد تنتج حال هطول الامطار واتخاذ كافة التدابير اللازمة للتعامل مع المياه من خلال غرف عمليات المحافظة ومجالس المدن والأحياء.

وكانت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، قد قالت إن اليوم الخميس، يشهد انخفاضا كبير في درجات الحرارة وسيستمر حتى منتصف الأسبوع القادم بشكل تدريجي.

وأضافت منار لـ"تليفزيون اليوم السابع"، أن درجات الحرارة اليوم انخفضت، حيث إن درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم على القاهرة هى 18 درجة مئوية، وسيكون الطقس مائلا للبرودة خلال ساعات النهار، وذلك على السواحل الشمالية للبلاد.