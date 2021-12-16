اليوم السابع
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روسيا: مشروع "نورد ستريم 2" مهم لجميع المستهلكين الأوروبيين

الخميس، 16 ديسمبر 2021 02:00 م
روسيا: مشروع "نورد ستريم 2" مهم لجميع المستهلكين الأوروبيين ديميتري بيسكوف
أ.ش.أ

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أفاد الكرملين الروسي، اليوم الخميس، بأن روسيا مقتنعة بأن مشروع نورد ستريم 2 مهم لجميع المستهلكين الأوروبيين.

وردا على سؤال حول ما إذا كان المشروع في خطر بعد دعوات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي تبني سياسة عقوبات مناهضة لروسيا، قال ديميتري بيسكوف إن "الجانبين الروسي والألماني مهتمان بالمشروع. وبشكل عام، نعتقد أن المشروع يحظى باهتمام جميع المستهلكين الأوروبيين".

يذكر أنه تم الانتهاء من بناء مشروع نورد ستريم 2 بالكامل في 10 سبتمبر2021. وأكدت موسكو مرارًا أن نورد ستريم 2 هو مشروع تجاري بحت، يتم تنفيذه مع شركاء أوروبيين .

 


الكرملين

روسيا

نورد ستريم

المانيا

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ديميتري بيسكوف

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