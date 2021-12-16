روسيا تسجل 28 ألفا و486 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1133 وفاة خلال 24 ساعة

موسكو (أ ش أ)

سجلت روسيا 28 ألفا و486 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالى المصابين فى البلاد إلى 10 ملايين و131 ألفا و646 إصابة.

وأعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا (كوفيد-19) في روسيا، وفق ما أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) اليوم الخميس، ارتفاع تراكمي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس التاجي إلى 294 ألفا و24 شخصا بعد تسجيل وفاة 1133 شخصا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وتابع المقر أن 37 ألفا و155 شخصا غادروا المستشفى خلال الـ24 ساعة الماضية بعد تعافيهم من الفيروس، ليصل بذلك إجمالي الذين تعافوا من الفيروس إلى 8 ملايين و876 ألفا و788 شخصًا.