اليوم السابع
Ads
الخميس، 16 ديسمبر 2021 12:14 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

رفع 2080 طن مخلفات وحملات نظافة مكثفة بالمراكز والمدن فى كفر الشيخ .. صور

الخميس، 16 ديسمبر 2021 11:30 ص
رفع 2080 طن مخلفات وحملات نظافة مكثفة بالمراكز والمدن فى كفر الشيخ .. صور كنس الشوارع ورفع الاتربة
كفر الشيخ- محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على استمرار وتكثيف حملات النظافة ورفع وإزالة المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين العامة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة بصفة دورية ويومية.

وقال محافظ كفر الشيخ، إن جملة المخلفات التي تم رفعها، 2080 طن بـ 14 مركز ومدينة، منهم بـ " كفر الشيخ 376 طن، وببرج البرلس 45 طن، وبسيدي سالم 148طن، وبسيدي غازي 39 طن، وببلطيم 109طن، وبالرياض 106 طن، و بالحامول 157 طن، وبمصيف بلطيم 32 طن، وبقلين 112 طن، وببيلا 166 طن، و بدسوق 242 طن، وبفوه 193 طن، وبمطوبس 153 طن، وبمسير 23 طن "، بإجمالي 2056طن مخلفات، وذلك ضمن خطة المحافظة لتفعيل منظومة النظافة ورفع المخلفات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه وجه الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بتفعيل دوريات لمشرفي النظافة بمراكز ومدن المحافظة، لمنع إلقاء المخلفات وتحرير محاضر فورية للمخالفين، وتنظيم حملات النظافة، بالإضافة إلى تهذيب الأشجار بشكل جمالي، واجراء عمليات الصيانة لأعمدة الانارة بصفة دورية، ومتابعة الحالة العامة بالشوارع، وتوزيع صناديق القمامة على أماكن الحدائق والميادين المختلفة، وأمام المدارس والمنشآت الحكومية مع نشر فرق النظافة بالشوارع والميادين بصفة مستمرة، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة.

جانب من اعمال النظافة
جانب من اعمال النظافة

 

رفع الاتربة واعمال النظافة بالبرلس
رفع الاتربة واعمال النظافة بالبرلس

 

كنس الشوارع ورفع الاتربة
كنس الشوارع ورفع الاتربة

 

نقل المخلفات لمقالب القمامة
نقل المخلفات لمقالب القمامة

 


كفر الشيخ

مخلفات

حملات نظافة

أجهزة تنفيذية

جهاز النظافة

قطاعات خدمية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

هبوب رياح ما بين متوسطة وخفيفة على مدن كفر الشيخ واستمرار حركة الملاحة

الأحد، 05 ديسمبر 2021 10:23 ص

ورش عمل حول خطورة "الهجرة غير الشرعية" بمجالس مدن كفر الشيخ.. صور

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 11:43 ص

استمرار هطول الأمطار على مطوبس وقراها وتوقفها ببقية مدن كفر الشيخ.. صور

الأحد، 21 نوفمبر 2021 12:55 م

حملات لرصد المخالفات واستكمال أعمال الرصف والتطهير فى مدن كفر الشيخ.. صور

السبت، 13 نوفمبر 2021 11:04 م

رؤساء مدن كفر الشيخ يواصلون رفع مياه الأمطار ليلا ووقف المعديات النهرية "صور"

الخميس، 18 فبراير 2021 01:20 ص

رؤساء مدن كفر الشيخ يواصلون رفع مياه الأمطار من الشوارع.. فيديو وصور

الأربعاء، 17 فبراير 2021 01:53 م

حملات لرفع الإشغالات والنظافة فى مدن كفر الشيخ وتحرير محاضر للمخالفين

السبت، 30 يناير 2021 10:24 م

حملات نظافة وتجميل لرفع كفاءة شوارع مدن كفر الشيخ والغربية

الأحد، 04 أكتوبر 2020 01:59 م

صور.. رؤساء مدن كفر الشيخ كعب داير على المواقف لمتابعة تطبيق التعريفة الجديدة

الأحد، 07 يوليه 2019 05:40 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة