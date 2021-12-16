رفع 2080 طن مخلفات وحملات نظافة مكثفة بالمراكز والمدن فى كفر الشيخ .. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على استمرار وتكثيف حملات النظافة ورفع وإزالة المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين العامة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة بصفة دورية ويومية.

وقال محافظ كفر الشيخ، إن جملة المخلفات التي تم رفعها، 2080 طن بـ 14 مركز ومدينة، منهم بـ " كفر الشيخ 376 طن، وببرج البرلس 45 طن، وبسيدي سالم 148طن، وبسيدي غازي 39 طن، وببلطيم 109طن، وبالرياض 106 طن، و بالحامول 157 طن، وبمصيف بلطيم 32 طن، وبقلين 112 طن، وببيلا 166 طن، و بدسوق 242 طن، وبفوه 193 طن، وبمطوبس 153 طن، وبمسير 23 طن "، بإجمالي 2056طن مخلفات، وذلك ضمن خطة المحافظة لتفعيل منظومة النظافة ورفع المخلفات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه وجه الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بتفعيل دوريات لمشرفي النظافة بمراكز ومدن المحافظة، لمنع إلقاء المخلفات وتحرير محاضر فورية للمخالفين، وتنظيم حملات النظافة، بالإضافة إلى تهذيب الأشجار بشكل جمالي، واجراء عمليات الصيانة لأعمدة الانارة بصفة دورية، ومتابعة الحالة العامة بالشوارع، وتوزيع صناديق القمامة على أماكن الحدائق والميادين المختلفة، وأمام المدارس والمنشآت الحكومية مع نشر فرق النظافة بالشوارع والميادين بصفة مستمرة، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة.



جانب من اعمال النظافة



رفع الاتربة واعمال النظافة بالبرلس



كنس الشوارع ورفع الاتربة