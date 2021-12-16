اليوم السابع
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رئيس هيئة الرقابة الإدارية يلتقى نظيره العمانى

الخميس، 16 ديسمبر 2021 06:08 م
رئيس هيئة الرقابة الإدارية يلتقى نظيره العمانى جانب من اللقاء
كتب: محمد أبو ضيف

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على هامش اجتماعات مؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بشرم الشيخ، التقى اليوم الخميس الوزير حسن عبد الشافى أحمد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، والشيخ ناصر بن هلال المعولي رئيس هيئة الرقابة المالية والإدارية بسلطنة عمان.

 

وتناول اللقاء بحث سبل التعاون بين الجانبين فى المسائل ذات الاهتمام المشترك وموضوعات منع ومكافحة الفساد والتوعية بمخاطرة ، وتبادل الخبراء والخبرات بين الجانبين واستغلال الامكانات المتاحة بالاكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد ، وايضا التنسيق مع إدارة دعم الاستثمار بهيئة الرقابة الإدارية لدعم جهود الاستثمارات العمانية.


مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

الرقابة الإدارية

أخبار الحوادث

رئيس الرقابة الإدارية

عمان

مكافحة الفساد

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