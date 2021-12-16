رئيس هيئة الرقابة الإدارية يلتقى نظيره العمانى

كتب: محمد أبو ضيف

على هامش اجتماعات مؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بشرم الشيخ، التقى اليوم الخميس الوزير حسن عبد الشافى أحمد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، والشيخ ناصر بن هلال المعولي رئيس هيئة الرقابة المالية والإدارية بسلطنة عمان.

وتناول اللقاء بحث سبل التعاون بين الجانبين فى المسائل ذات الاهتمام المشترك وموضوعات منع ومكافحة الفساد والتوعية بمخاطرة ، وتبادل الخبراء والخبرات بين الجانبين واستغلال الامكانات المتاحة بالاكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد ، وايضا التنسيق مع إدارة دعم الاستثمار بهيئة الرقابة الإدارية لدعم جهود الاستثمارات العمانية.