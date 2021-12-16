اليوم السابع
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رئيس مياه سوهاج يستعرض الموقف التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى

الخميس، 16 ديسمبر 2021 01:44 م
رئيس مياه سوهاج يستعرض الموقف التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى رئيس شركة مياه سوهاج يلتقى رؤساء القطاعات
كتب أحمد حسن

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أكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب على ضرورة الانتهاء من مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة التى تنفذها الشركة بقرى نزالى داوود والشيخ رحومة وحاجر مشطا والصفيحة بمركز طهطا وذلك فى التوقيتات المحددة لها والتى تبلغ تكلفتها 207 مليون جنيه والتى يستفيد منها 37 الف مواطن.

وأشار الى  التنسيق المستمر مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة أثناء تنفيذ مشروعات المبادة الرئاسية حياة كريمة فى مجال مياه شرب والصرف الصحى بعدد 181 قرية بمراكز طما والبلينا وجرجا وساقلتة والمراغة ودار السلام والمنشاة هذا بالاضافة الى مشروعات الاحلال والتجديد ومشروعات برنامج التنمية المحلية جاء ذلك خلال الاجتماع الدورى لرؤساء القطاعات ورؤساء أفرع قطاع وسط للاتفاق على أهم ملامح العمل خلال الفترة القادمة بهدف تحقيق اهداف الشركة فى توفير كوب مياه نظيف والتخلص الامن من مياه الصرف الصحى.

واكد رئيس مياه سوهاج على ضرورة التوزيع الأمثل للعمالة بجميع مواقع الشركة بما يضمن تشغيل كافة مرافق مياه الشرب والصرف الصحى 24 ساعة على مدار الأسبوع وكذلك الالتزام بوسائل السلامة والصحة المهنية والإجراءات الاحترازية فى جميع مواقع العمل وحل جميع الشكاوى فى اسرع وقت ممكن بهدف تحقيق رضا المواطنين عن الخدمات التى تقدمها الشركة.

 

 


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محافظه سوهاج

مشروعات المياه

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