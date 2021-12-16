رئيس مياه القناة : تنفيذ الأعمال بمحطة صرف صحى الاستثمار ببورسعيد.. صور

الإسماعيلية - السيد فلاح

أكد اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، على التنسيق المستمر بين شركة مياه القناة بجميع قطاعاتها وجميع الأجهزة التنفيذية بمحافظات القناة للارتقاء بالخدمات المقدمة فى مجالى مياه الشرب والصرف الصحى.

جاء ذلك خلال زيارته لمحطة رفع صرف صحى الاستثمار بمنطقة الاستثمار بمحافظة بورسعيد والتى تبلغ طاقتها التصميمية 15 الف م3/ يوم لمتابعة تنفيذ الأعمال المدنية والكهروميكانيكية بالمحطة، ونسب التنفيذ، لتحسين مستوى الخدمات التى يتم تقديمها لقطاع عريض من المستثمرين بالمنطقة، والتى من شأنها جذب استثمارات جديدة بالإضافة إلى التوسع فى الاستثمارات القائمة.

وشهدت الزيارة تفقد رئيس الشركة لمكونات المحطة، يرافقه المهندسة عزيرة عبد المجيد، رئيس قطاع بورسعيد والمهندسة ريهان رسلان، مدير عام التشغيل والصيانة وعدد من القيادات الفنية والتنفيذية بالشركة لمتابعة تنفيذ كافة الاعمال المدنية والكهروميكانيكية بالمحطة، كما شهدت الزيارة تفقد شبكة الصرف الصحى الجديدة التى تتم بمنطقة الاستثمار.

وفى سياق متصل أشار اللواء عبد الحميد عصمت، إلي أن محافظة بورسعيد تشهد خطة موسعة لرفع كفاءة محطات الصرف الصحى فى كافة الأحياء بما يساهم فى استيعاب المشروعات الجديدة التى تشهدها المحافظة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، والقضاء نهائيًا على مشاكل الصرف الصحى بالمحافظة.





الجولة



جانب من الجولة



جولة رئيس مياه القناة



رئيس مياه القناة يتابع تنفيذ الأعمال المدنية والكهروميكانيكة بمحطة صرف صحى الاستثمار ببورسعيد



رئيس مياه القناة يتابع تنفيذ الأعمال المدنية والكهروميكانيكة بمحطة صرف صحى الاستثمار



رئيس مياه القناة يتابع تنفيذ الأعمال المدنية والكهروميكانيكة بمحطة صرف صحى ببورسعيد









