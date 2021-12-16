رئيس مياه الفيوم يتفقد محطة رفع صرف صحى سنورس 2

الفيوم رباب الجالي

تفقد المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، محطة رفع صرف صحى سنورس الرئيسية رقم 2 بمركز ومدينة سنورس والتى تبلغ طاقتها الإنتاجية نحو 12 ألف متر مكعب يوم، و تخدم قرى جبلة الرئيسيه و جبلة الفرعية الجديدة و معصرة صاوى و دار السلام، بجانب استقبالها نحو 75% من مياه الصرف الصحى بشبكة سنورس عن طريق عدد 2 طلمبة غاطس، و3 طلمبة رئيسية بنظام ساعات تشغيل يبلغ 13 ساعة.



كما تفقد رئيس الشركة أمس اعمال إعادة التأهيل لمحطة معالجة سنهور القبلية بتكلفة مالية 58 مليون جنية وبطاقة تصميمية 12 ألف متر مكعب يوم، ومقامه على مساحة أربعة أفدنه وتخدم ثلاث قرى فيديمين والسليين وسنهور القبلية.

وأضاف عبد الجليل أن الاعمال التى يتم إعادة تأهيلها و احلالها وتجديدها داخل المحطة هى احواض التهوية الهوائية و مفاعلات اللاهوائية و البلونه وشعلة الغاز الخاصة بالمفاعلات،ومنظومة الكلور و أحواض فصل الرمال و المصافى الميكانيكية و أحواض التهوية اللاهوائية بجانب إنشاء مبنى ادارى ومبنى للمعمل ومسجد.



كما تم إنشاء عدد 9 احواض تجفيف حمأة و ترميم عدد 2 مفاعل قديم و إنشاء بيارة رفع حمأة وترميم خزان خدمه، كما تم توريد عدد 9 طلمبات سعة 32 ك وات و إعادة تأهيل عدد 2 حوض ترسيب نهائي، و توريد مولد ومحول كهربائى و إعادة تأهيل المصافي الميكانيكية و تركيب مصافى جديدة ببيارة المدخل







