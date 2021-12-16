رئيس "مياه الغربية" يبحث مقترح تنفيذ منظومة متكاملة لنظم المعلومات الجغرافية

عقد المهندس حمـدى محمـد شطا رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى والعضو المنتدب في محافظة الغربية ، اجتماعا بخصوص مناقشة مقترح تنفيذ المنظومة المتكاملة لنظم المعلومات الجغرافية GIS وميكنة وربط الإدارات المختلفة.
وأوضح رئيس الشركة، أن المنظومة تهدف إلى توفير التطبيقات والأدوات التى تخدم كل فريق وتوفير سرعة الوصول إلى المعلومة وإجراء التحليلات المكانية المتنوعة لدعم اتخاذ القرار، حضر الاجتماع شركة المعلومات المتقدمة بالعرض، ورئيس قطاع التشغيل، ومديرى الفروع والإدارات المعنية.
رئيس "مياه الغربية" يبحث مقترح تنفيذ منظومة متكاملة لنظم المعلومات الجغرافيةالخميس، 16 ديسمبر 2021 05:41 م
جانب من الاجتماع
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عقد المهندس حمـدى محمـد شطا رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى والعضو المنتدب في محافظة الغربية ، اجتماعا بخصوص مناقشة مقترح تنفيذ المنظومة المتكاملة لنظم المعلومات الجغرافية GIS وميكنة وربط الإدارات المختلفة.
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