رئيس مياه أسيوط يجتمع بمديرى عموم المناطق للتأكيد على معايير سير العمل

كتب أحمد حسن

اجتمع المهندس هشام درة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد، مع مدير عموم المناطق وقيادات الشركة لمتابعة نسب تنفيذ المشروعات الجارية ومشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قري الريف المصري.

وأكد "درة" أن المبادرة الرئاسية جارى تنفيذ مشروعاتها بعدد 7 مراكز على مستوى المحافظة، لتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، مشيرا إلى ضرورة الإهتمام بالخدمات المقدمة للمواطنين ومتابعة شكواهم.

وحدد أولوية الشكاوى لمشكلات جودة المياه، موجها المعامل المركزية والمتنقلة لسرعة سحب عينات بصفة من أماكن الشكوى، مع دورية سحب العينات من مناطق متفرقة بالشبكات ومعامل المحطات للتحقق من كفاءة الخدمة المقدمة للموطنين.

وشدد أثناء الإجتماع على أهمية متابعة سير العمل بالمناطق والمتابعة الدورية لخطة التطهير الموجهة لغسيل وتعقيم الخزانات الأرضية والمروقات بالإضافة إلى خطة غسيل شبكات المياه، والتي تأتي جنباً إلى جنب مع خطة تطهير وتعقيم غرف ومطابق الصرف الصحي الجارى تنفيذها لتغطية كافة مناطق المحافظة تجنبا لحدوث انسدادات وانفجارات في خطوط الصرف الصحى.

ووجه مديري المناطق بمتابعة منظومة التحصيل، ومراعاة القراء الدقة أثناء تسجيل القراءات والتواصل اللائق مع المواطنين، وتلبية احتياجاتهم.

وأضاف أن الشركة تسعى نحو التواصل الفعال بين مختلف القيادت لتوضيح أهداف وأولويات العمل، ومناقشة كافة المستجدات وعرض المقترحات المبتكرة للتغلب على أى معوقات تعرقل سير الأداء بالصورة اللائقة، فى إطار توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.