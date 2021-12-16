رئيس مدينة الأقصر يشارك بحفل سيامة القس فيكتور يوسف بكنيسة نهضة القداسة

الأقصر – أحمد مرعى

شارك العميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر، فى فعاليات حفل سيامة القس فيكتور يوسف قساً شيخاً، وذلك بمقر كنيسة نهضة القداسة بشارع أندراوس باشا المتفرع من شارع المحطة بالأقصر، وحضر الاحتفال الأسقف عادل هارون رئيس مجمع نهضة القداسة بمصر والقس ادور فنيار رئيس المجمع الاقليمي ولفيف من الأساقفة.

ومن جانبة قام رئيس مدينة الأقصر بتوجية التحية وتقديم التهنئة للقس فيكتور يوسف بهذا الاحتفال، مؤكداً على روح المحبة والمودة التي تجمع بين المسلمين والمسيحيين، وأن المصريين جميعاً شركاء في الوطن ونسيج واحد تربطهم روابط الأخوة والوطنية ويعملون معاً للنهوض بالوطن وتحقيق الرخاء والتنمية الحقيقية في كافة المجالات.

وفى سياق آخر، قاد رجال مجلس مدينة الأقصر برئاسة العميد طارق لطفى رئيس المدينة، بالتنسيق مع إدارة الإشغالات والمتابعة الميدانية، حملة على المقاهى والكافيتريات، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا، وتم خلال الحملات ضبط مقهى مخالف يقوم بتقديم الشيشة لرواده بشارع صلاح الدين بمنطقة حى جنوب، وتم مصادرة 4 شيشة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف، والتى خرجت فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن، بتكثيف الحملات اليومية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

من جانبه شدد محافظ الأقصر، على رؤساء المراكز والمدن بتكثيف الحملات لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا، إلى جانب حملات رفع الإشغالات المخالفة على حرم الطرق بالميادين والشوارع الرئيسية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.



رئيس مدينة الأقصر يشارك حفل سيامة القس فيكتور يوسف (1)



رئيس مدينة الأقصر يشارك حفل سيامة القس فيكتور يوسف (2)



رئيس مدينة الأقصر يشارك حفل سيامة القس فيكتور يوسف (3)