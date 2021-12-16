اليوم السابع
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الخميس، 16 ديسمبر 2021 09:17 م
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رئيس شركة مياه الشرقية يتفقد عددا من مشروعات المياه والصرف بالمحافظة

الخميس، 16 ديسمبر 2021 07:24 م
رئيس شركة مياه الشرقية يتفقد عددا من مشروعات المياه والصرف بالمحافظة رئيس شركة مياه الشرقية داخل إحدى المحطات
كتب أحمد حسن

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تفقد المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، فرع الشركة بأبو كبير، لمتابعة انتظام العمل والاطمئنان على الحالة الفنية للمحطات ومدى جاهزيتها.

كما تفقد رئيس الشركة خلال الجولة محطة مياه الرحمانية المرشحة والتي تبلغ طاقتها التصميميه  8640 م³/يوم وكذلك محطة مياه خلوة الشرفاء بطاقة تصميميه 5100 م³/يوم ، وأشاد عامر بالمجهود المبذول من القائمين علي المحطة والتزام العاملين بها.

كما شملت الجولة تفقد محطة معالجة صرف صحي راغب بطاقه تصميمية 20 ألف م³/يوم و توسعاتها الجارى تنفيذها بطاقة تصميمية 10 آلاف م³/ يوم.

وأكد عامر ضرورة الالتزام بالمعايير القياسية فى التشغيل والصيانة بجميع المحطات والروافع، والاهتمام بخطط الغسيل، والصيانة الدورية للشبكات، للوصول لأعلي معدلات الإنجاز والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطن.


وزاره الإسكان

شركات المياه

محطات المياه

مشروعات المياه

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