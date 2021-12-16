اليوم السابع
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رئيس جامعة مصر المعلوماتية: أول جامعة تخصصية بالشرق الأوسط فى تكنولوجيا المعلومات

الخميس، 16 ديسمبر 2021 08:26 م
رئيس جامعة مصر المعلوماتية: أول جامعة تخصصية بالشرق الأوسط فى تكنولوجيا المعلومات العاصمة الادارية
كتب محمد شرقاوى

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قالت الدكتورة ريم بهجت رئيس جامعة مصر المعلوماتية، إن جامعة مصر المعلوماتية المتواجدة بالعاصمة الإدارية أول جامعة تخصصية بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا متخصصة فى تكنولوجيا المعلومات، وتعتبر مهمة لمصر والعالم لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة، مضيفة أن الجامعة بها 4 كليات وهى هندسة حاسبات وعلوم الحاسبات وتكنولوجيا الإدارة والفنون الرقمية. 
 
وأضافت خلال حوارها مع الإعلامى أحمد فايق عبر برنامج مصر تستطيع المذاع على قناة دى إم سى، أنه شرف عظيم للجامعة أن يكون المستشار عدلى منصور رئيس مصر السابق، وهو مستشارا للجامعة، والدولة تهتم بالجامعة التى تنقل مصر إلى التطور التكنولوجى الذى يواكب العصر. 
 
وتابعت أن دراسة الهندسة لمدة 5 سنوات وهناك اتجاه من الدولة تكون كلية الهندسة مدة 4 سنوات ولم يتم تطبيقها حتى الآن، وعلوم الحاسب مدة الدراسة بها 4 سنوات، مضيفة أن مبنى الجامعة يسع حوالى ألفي طالب ويوجد بجواره مدينة المعرفة للتدريب على التكنولوجيا عمليا. 
 
وأوضحت أن التقديم للجامعة الخاصة من خلال التنسيق إلكترونيا بالتعليم العالى، أو من خلال الموقع الخاص بالجامعة، مضيفة أن أول دفع حصلت على تخفيض 40%، بخلاف أنه تم اختيار عدد من طلاب المنح التى منحتها الدولة مجانا لأوائل طلاب الثانوية.

جامعة مصر المعلوماتية

جامعة تكنولوجية

تكنولوجيا المعلومات

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