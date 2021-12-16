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رئيس الوزراء يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعى

الخميس، 16 ديسمبر 2021 10:19 ص
رئيس الوزراء يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعى الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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يترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماع الحكومة الأسبوعى، لمتابعة مستجدات تطعيم المواطنين وعدد من الملفات المختلفة. 
 
 
وكان مجلس الوزراء قد وافق على مشروعات قوانين بتعديل بعض أحكام القوانين، أولها الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.
 
وجاء التعديل بهدف تغليظ الغرامة المالية المقررة على مخالفة أحكام قانون الطفل، فيما يتعلق بالقواعد المنظمة للإبلاغ عن المواليد، لتصبح الغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه.
 
وتنظم القواعد المشار إليها تحديد المدة التى يتعين خلالها الإبلاغ عن الميلاد، والجهة المختصة بتلقى واقعة الميلاد، وتحديد الأشخاص المكلفين بالإبلاغ، مع بيان الحكم المتعلق بحالة وفاة المولود عقب ميلاده، وقبل التبليغ عن ميلاده، وتحديد الجهة المختصة بالإبلاغ إذا وقع الميلاد أثناء السفر من البلاد أو حال العودة إليها، والإلتزامات الواقعة على من يعثر على طفل حديث الولادة، وذلك كله بغرض إثبات البيانات الشخصية للمواطنين في أوراق رسمية.  
 
 

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مصطفى مدبولى

اجتماع الحكومة اليوم

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