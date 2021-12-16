اليوم السابع
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رئيس الوزراء: الدولة تنفق المليارات على الدعم المقدم للمواطنين بمختلف شرائحه

الخميس، 16 ديسمبر 2021 05:10 م
رئيس الوزراء: الدولة تنفق المليارات على الدعم المقدم للمواطنين بمختلف شرائحه مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلا من الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ونيڨين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي؛ لبحث موقف توافر السلع في الأسواق، وهيكلة منظومة الدعم.
 
واستهل رئيس الوزراء اللقاء، بالتأكيد أن الدولة تعمل جاهدة على توفير مختلف السلع الغذائية للمواطنين، كما تحرص على دعم المخزون الاستراتيجي منه وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الدولة تنفق المليارات على الدعم المقدم للمواطنين بمختلف شرائحه، وهو ما يفرض علينا ضرورة العمل على أن يصل هذا الدعم إلى مستحقيه.
 
وخلال الاجتماع، تمت الإشارة إلى أنه يتوافر لدى الدولة الآن قاعدة بيانات متكاملة ضمن منظومة الدعم سعيا لوصول الدعم لمستحقيه، كما أن هيكلة الدعم هي أحد الملفات المهمة التي تعمل عليها الحكومة حاليًا، في إطار ضبط هذه المنظومة واستهداف المستحقين، وهو ما يتطلب ضرورة التنسيق مع الجهات المعنية للإسراع بالانتهاء من تنقية كشوف من يحصلون على هذا الدعم من غير المستحقين.
 
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الدعم

السلع التموينية

مجلس الوزراء

مصطفى مدبولى

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