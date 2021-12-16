اليوم السابع
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رئيس الوزراء الباكستاني: تمكنا من القضاء على آفة الإرهاب‎‎

الخميس، 16 ديسمبر 2021 02:42 م
رئيس الوزراء الباكستاني: تمكنا من القضاء على آفة الإرهاب‎‎ رئيس وزراء باكستان
كتبت: هناء أبو العز

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أكد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، اليوم الخميس، أن بلاده تمكنت من القضاء على آفة الإرهاب‎‎.
 
وجاءت تصريحات خان، حسب ما نقلته صحيفة دون الباكستانية، في رسالة بمناسبة إحياء الذكرى السابعة للهجوم الإرهابي الذي استهدف مدرسة للجيش بمدينة بيشاور في إقليم خيبر بختونخا الباكستاني.
 
وأضاف أن التضحيات التي قدمها الأطفال والمعلمين في الهجوم الإرهابي أدت إلى تعزيز الوحدة الوطنية في صفوف الشعب الباكستاني ضد الإرهاب.
 
وثمن رئيس الوزراء الباكستاني تضحيات القوات المسلحة في حربها ضد الإرهاب.
 
وتحيي باكستان اليوم ذكرى سابعة لضحايا الهجوم الإرهابي الذي أسفر عن مقتل 148 شخصا، معظمهم من الأطفال.
 
 

باكستان

رئيس وزراء باكستان

الارهاب

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