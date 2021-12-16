اليوم السابع
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رئيس الرقابة الإدارية يبحث مع رئيس هيئة النزاهة اليونانية سبل التعاون

الخميس، 16 ديسمبر 2021 10:17 م
رئيس الرقابة الإدارية يبحث مع رئيس هيئة النزاهة اليونانية سبل التعاون الوزير حسن عبد الشافى رئيس هيئة الرقابة الإدارية
كتب محمد أبو ضيف

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على هامش اجتماعات مؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بشرم الشيخ ، التقى اليوم الخميس الوزير حسن عبد الشافى أحمد رئيس هيئة الرقابة الإدارية مع Angelos Binis رئيس هيئة النزاهة الوطنية بدولة اليونان، لبحث سبل التعاون الممكنة بين الجانبين عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

 

وتناول اللقاء بحث سبل التعاون المستقبلي بين الجانبين فى المسائل ذات الاهتمام المشترك وموضوعات منع ومكافحة الفساد والتوعية بمخاطره، وتبادل الخبراء والخبرات، كما تضمن اللقاء الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة الإدارية بجمهورية مصر العربية وهيئة النزاهة الوطنية بدولة اليونان خلال الفترة القادمة.


الرقابة الإدارية

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مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

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