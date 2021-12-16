رئيس الرقابة الإدارية يبحث مع النائب العام الأرمينى سبل تفعيل اتفاقية التعاون لمكافحة الفساد

وبحث الجانبان خلال لقائهما، اليوم الخميس، على هامش أعمال اليوم الرابع لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المنعقد في مدينة شرم الشيخ، سبل تعزيز التعاون في المسائل ذات الاهتمام المشترك، وموضوعات منع ومكافحة الفساد والتوعية بمخاطره، وتبادل الخبراء والخبرات بين الجانبين والاهتمام بالتدريب في المجالات المرتبطة.

وانتخب الوزير عبد الشافي خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر التي انطلقت الاثنين الماضي، رئيسًا للدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ولمدة عامين.