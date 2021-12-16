اليوم السابع
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الخميس، 16 ديسمبر 2021 01:32 م
أكرم القصاص
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رئيس الرقابة الإدارية يبحث مع النائب العام الأرمينى سبل تفعيل اتفاقية التعاون لمكافحة الفساد

الخميس، 16 ديسمبر 2021 11:37 ص
رئيس الرقابة الإدارية يبحث مع النائب العام الأرمينى سبل تفعيل اتفاقية التعاون لمكافحة الفساد رئيس هيئة الرقابة الإدارية الوزير حسن عبد الشافي
أ.ش.أ

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اتفق رئيس هيئة الرقابة الإدارية الوزير حسن عبد الشافي مع أرتور دافتاين النائب العام بجمهورية أرمينيا، على تفعيل اتفاقات التعاون الثنائي بين هيئتي الرقابة الإدارية في البلدين.

وبحث الجانبان خلال لقائهما، اليوم الخميس، على هامش أعمال اليوم الرابع لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المنعقد في مدينة شرم الشيخ، سبل تعزيز التعاون في المسائل ذات الاهتمام المشترك، وموضوعات منع ومكافحة الفساد والتوعية بمخاطره، وتبادل الخبراء والخبرات بين الجانبين والاهتمام بالتدريب في المجالات المرتبطة.

وانتخب الوزير عبد الشافي خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر التي انطلقت الاثنين الماضي، رئيسًا للدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ولمدة عامين.

 


هيئة الرقابة الإدارية

الفساد

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شرم الشيخ

الأمم المتحدة

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