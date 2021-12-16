رئيس أوكرانيا يدعو الغرب لفرض عقوبات على روسيا

كتب وكالات

دعا الرئيس الأوكرانى فلاديمير زيلينسكى، زعماء الدول الغربية لفرض عقوبات على روسيا، متهما إياها بالتخطيط "لشن هجوم" على بلاده.

وأكد زيلينسكى خلال قمة "الشراكة الشرقية" للاتحاد الأوروبى فى بروكسل، أن كييف تهتم بـ"سياسة عقوبات قوية تجاه روسيا" قبل "التصعيد المحتمل"، معتبرا أن من شأن العقوبات أن تسمح بتفادى التصعيد.

وفى الوقت ذاته، أعلن زيلينسكى عن استعداد أوكرانيا للتفاوض مع روسيا ضمن أى إطار، بحسب "روسيا اليوم".

وأعرب زيلينسكى عن أمله بأن تلعب الولايات المتحدة دورا أكبر فى تسوية النزاع الأوكراني. وقال: "أود أن تلعب (واشنطن) الدور الرئيسى وليس الثانوى فى التسوية السلمية".

يذكر أن روسيا كانت قد رفضت مرارا الاتهامات الغربية لها على خلفية التوترات حول أوكرانيا، ونفت وجود أى خطط لديها لشن "عدوان" ضد هذا البلد.

وأشار الرئيس الروسى فلاديمير بوتين خلال اتصاله مع نظيره الأمريكى جو بايدن إلى الأعمال الاستفزازية للقوات الأوكرانية فى دونباس وأنشطة الناتو العسكرية بالقرب من الحدود الروسية.