اليوم السابع
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الخميس، 16 ديسمبر 2021 03:48 م
أكرم القصاص
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رئيس أوكرانيا: مستعدون للمفاوضات مع روسيا لتحقيق تسوية للأزمة شرقى البلاد

الخميس، 16 ديسمبر 2021 03:17 م
رئيس أوكرانيا: مستعدون للمفاوضات مع روسيا لتحقيق تسوية للأزمة شرقى البلاد الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى
أ.ش.أ

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أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، استعداد بلاده لأي شكل من أشكال المفاوضات لتحقيق تسوية في شرق البلاد على أن تتحلى روسيا بالإرادة نفسها.

وقال زيلينسكي وفق ما أوردته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، إن أوكرانيا مستعدة لأي شكل من المفاوضات مع الاتحاد الروسي لحل هذه الأزمة، نحن نتحدث عن هذا علنا​​، وليس للمرة الأولى، ونفس الإرادة مطلوبة من جانب الاتحاد الروسي لوقف الحرب.

وأعرب الرئيس الأوكراني عن تطلعه إلى عقد قمة لزعماء مجموعة "نورماندي" ، التى تضم فرنسا وألمانيا إلى جانب روسيا وأوكرانيا.. موضحا أن هذه القمة يجب ألا تكون "قمة من أجل القمة".. متوقعا تسوية ثلاث قضايا هي وقف إطلاق النار وتبادل الأشخاص المحتجزين وفتح نقاط التفتيش في منطقتي دونيتسك ولوهانسك.

وأكد زيلينسكي ضرورة أن يلفت قادة مجموعة "نورماندي"المعنية بتسوية الأزمة فى أوكرانيا، انتباه روسيا إلى هذا الأمر، إذا كانت روسيا مهتمة حقًا بحل القضية.

 

 


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