رئيسة المفوضية الأوروبية تؤكد تكثيف دعم الاتحاد الأوروبى لمولدوفا

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أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أوروزولا فون دير لاين، على تكثيف دعم الاتحاد الأوروبى لمولدوفا فيما يتعلق بامدادات الطاقة.

جاء ذلك خلال لقاء فون دير لاين مع رئيسة مولدوفا مايا ساندو فى بروكسل أمس على هامش حضورهم اجتماعات قم الشراقة الشرقية التى تشمل الاتحاد الوروبى مع مجموعة دول شرق أوروبا.

وقالت فون دير لاين "يسعدنى جدًا أن أرحب بالرئيسة مايا ساندو. لقد أجرينا مناقشات مكثفة فى الأسابيع الأخيرة، ولا سيما حول أزمة إمدادات الغاز التى تواجهها مولدوفا. لقد أعلنت عن حزمة طوارئ لتكثيف دعمنا لمولدوفا".

وتابعت "يسعدنى جدًا أن المفوض -الأوروبى لتعزيز الروابط مع دول جوار الاتحاد الأوروبى أوليفر- فارهيلى ووزير خارجية مولدوفا-نيكولاى بوبيسكو- يوقعان على هذه الحزمة اليوم".

وأضافت"نحن نقدم 60 مليون يورو للحد من تأثير ارتفاع أسعار الغاز على الأشخاص الأكثر ضعفا فى مولدوفا.