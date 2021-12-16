رئيسا تونس والجزائر يشهدان مراسم توقيع 27 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين البلدين

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شهد الرئيس التونسى قيس سعيد ونظيره الجزائرى عبد المجيد تبون مراسم توقيع 27 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين البلدين، وذلك بقصر قرطاج.

وذكر بيان صادر عن رئاسة الجمهورية التونسية أن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم - التى تم توقيعها - شملت مجالات العدل والمؤسسات العمومية والداخلية والتعاون اللامركزى والاتصال والإعلام والصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والبيئة والتجارة الخارجية والثقافة والشئون الدينية والطاقة والتكوين المهنى والصيد البحرى والتشغيل والمرأة والطفولة والمسنين والشباب والرياضة والتربية والصحة.

ومنح الرئيس التونسى قيس سعيد، بقصر قرطاج نظيره الجزائرى عبد المجيد تبون القلادة الكبرى للوسام الوطنى للاستحقاق.



الرئيس التونسى قيس سعيد يمنح نظيره الجزائرى عبد المجيد تبون القلادة الكبرى

وكان سعيد قد استقبل بالجناح الرئاسى بمطار تونس قرطاج الدولى نظيره الجزائرى عبد المجيد تبون الذى يقوم بزيارة دولة إلى تونس تستغرق يومين.

وانطلقت مراسم الاستقبال بإطلاق المدفعية 21 طلقة حيا بعدها الرئيسان العلم على أنغام النشيدين الرسميين للبلدين واستعرضا تشكيلة من الجيوش الثلاثة أدت لهما التحية.