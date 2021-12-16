خطوات بسيطة هتخليك تحب الطعام الصحي.. تناول الشوكولاتة الداكنة

كتبت مروة هريدى

الرغبة الشديدة في تناول الطعام هي كلمة ترتبط غالبًا بالأطعمة المقلية والتى تحتوى على نسبة عالية من السكر والوجبات السريعة، فعادة لا أحد يتوق إلى تناول الطعام الصحي، حيث إن الرغبة الشديدة في تناول الطعام غير الصحى لا يمنحنا الشبع وغالبًا ما ينتهي بنا الأمر بتدمير صحتنا، من المهم الاستماع إلى رغبة أجسادنا بتناول أطعمة معينة ولكن يجب أن يكون ذلك باعتدال أيضًا، لذا، فإن السؤال الحقيقي الذي يكمن هنا هو كيف نتوق إلى طعام صحي؟ وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

فيما يلي.. بعض النصائح البسيطة التي يمكن أن تساعد فى تناول الطعام الصحي:

خذ خطوات صغيرة

من أول الأشياء التي يجب عليك اتباعها لتحقيق الرغبة في تناول الطعام الصحي هو اتخاذ خطوات صغيرة، فلن يتمكن أي شخص من إنهاء عاداته الغذائية السيئة المتمثلة في التمسك بالوجبات السريعة أو الحلويات مرة واحدة، حيث يمكن المزج تدريجيًا بين الطعام الصحى والأقل صحة لتوفير التغذية أيضًا حتى تتمكن من التخلص منه نهائيًا بعد عدة خطوات.

املأ مطبخك بالطعام الصحي

الشيء التالي الذي عليك القيام به هو تزويد مطبخك بالطعام الصحى، وقلل من شراء الأطعمة والوجبات الخفيفة المغرية مثل رقائق البطاطس والحلويات، وبدلًا من ذلك املأ مطبخك بالفواكه الجافة، والبذور، والخضراوات وغيرها، كل هذه الأطعمة صحية للغاية ويمكن أن توفر التغذية التي تحتاجها.

اختر حلويات طبيعية وصحية

نحن نعلم أنه ليس من السهل التخلي عن الحلويات، ولكن، يمكن اختيار الوجبة الخفيفة المناسبة لاحتياجاتك بشرط تكون صحية مثل الشوكولاتة الداكنة، حيث تحتوي على 70٪ من الكاكاو على الأقل، وإذا كنت لا تزال تشعر بعدم بالشبع، يمكنك تناول الفاكهة مثل الموز أو التفاح، سيوفر ذلك العناصر الغذائية المفيدة وكذلك إشباع الرغبة الشديدة في تناول الحلويات.

تأكد من أنك جائع حقًا

استمع إلى صوتك الداخلي وافهم ما إذا كنت جائعًا أم لا، فقد تكون الرغبة الشديدة فى تناول الحلويات والأطعمة غير الصحية غير ناتجة عن شعورك بالجوع، ومع ذلك يمكنك شرب الكثير من الماء أيضًا لتحقيق الشبع، بما لا يقل عن 8 أكواب من الماء، أي حوالي 2-3 لترات يوميًا.

وبصرف النظر عن هذه النصائح، تأكد من تناول الطعام كل ساعتين حتى تشعر بالشبع، فعندما تمتلئ معدتك لن تتوق إلى الوجبات السريعة.



احرص على تناول الطعام الصحى