خطة النظام الغذائي لحرق دهون البطن وفقدان الوزن بعد الولادة

كتبت إيناس البنا

يأتي الحمل مع الكثير من التحديات وأحدها زيادة الوزن، بداية الأمومة هي مرحلة مهمة لأي امرأة، نظرًا لأنها تمر بمجموعة كبيرة من التغيرات داخلها، مثل الأرق، وندبات الولادة، وشفاء الرحم، والجسم غير الجذاب بسبب الوزن المكتسب أثناء فترة الحمل.

وفقا لتقرير موقع " healthsite"، يمكن أن يسبب الحمل زيادة هائلة في الوزن، ومع ذلك، فإن فقدان الوزن يستغرق وقتًا ولكنه ليس مستحيلًا، وهناك العديد من الطرق للتخلص من دهون البطن التي بعد الولادة، مثل اتباع نظام غذائي صحي، وممارسة الرياضة بانتظام.

ولعل العلاجات المنزلية لفقدان الوزن بعد الحمل لها بعض الفوائد المذهلة إلى جانب فقدان الوزن، تشمل بعض نصائح النظام الغذائي التي قد تفكر الأم الجديدة في اتباعها للتخلص من كيلوجرامات الحمل الزائدة ما يلى:

النظام الغذائي لفقدان الوزن بعد الحمل

يقترح الأطباء أنه في اليومين الأولين بعد الولادة، تناول نظامًا غذائيًا خفيفًا جدًا مثل حساء الخضار، بعد الولادة، ينخفض ​​مناعة الجسم ويكون الجسم أضعف من أن يهضم أي أطعمة ثقيلة، يتطلب فقط طعامًا خفيفًا ودافئًا ومريحًا، وهو سهل الامتصاص ويعطي التغذية.

يمكن أن يؤدي العمل من بداية إلى زيادة الوزن غير المرغوب فيها، نصائح لتجنب دهون البطن.

بعد الأيام القليلة الأولى، ولمدة شهر واحد على الأقل، يجب على الأم الجديدة أن تأكل يوميًا عدة أغصان من الشبت الطازج، وتناول الكثير من السبانخ، وأوراق الحلبة، والخضراوات الورقية الخضراء، والباذنجان، والخرشوف وتجنب القمح في نظامها الغذائي.