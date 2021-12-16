حنين حسام ومودة الأدهم وريناد عماد.. فتيات تيك توك يقضين رأس السنة فى السجن

كتب أحمد حسنى

أيام قليلة ويحتفل العالم برأس السنة الميلادية لعام 2022، ما بين احتفال منزلي والمتنزهات والحفلات، وعلى جانب آخر يقضي البعض رأس السنة خلف القضبان، لقضاء مدة عقوباتهم نتيجة الجرائم المنسوبة إليهم.

ولعل أبرز من سيقضي احتفالات رأس السنة داخل أسوار السجن ما سنذكره في السطور التالية:.

- مودة الأدهم

تواجه فتاة التيك توك مودة الأدهم حكم بالسجن 6 سنوات، بعد إدانتها بتهمة الاتجار بالبشر بصحبة 3 أخرين.

وكانت قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، بمعاقبة مودة الأدهم و 3 أخرون بالسجن 6 سنوات، بتهمة الاتجار في البشر واستغلال الأطفال في الترويج وتصوير الفيديوهات.

- حنين حسام

محكمة جنايات القاهرة قضت منذ شهرين بمعاقبة حنين حسام غيابياً بالسجن 10 سنوات، لاتهامها بالاتجار في البشر.

قوات الأمن ألقت القبض على المتهمة، ومن المنتظر أن تعاد محاكمة حنين حسام الأسبوع المقبل، بعد رفض رد هيئة المحكمة.

- سما المصري

تواجه سما المصري عدد من الأحكام القضائية صادرة من المحكمة الاقتصادية، بلغت إجمالي الحبس فيها 4 سنوات.

واتهمت سما المصري في قضايا السب والقذف والتحريض على الفسق والفجور، ونشر صور وفيديوهات غير لائقة، بالإضافة للاعتداء على القيم الأسرية.

- ريناد عماد

المحكمة الاقتصادية بالقاهرة أصدرت حكمًا بمعاقبة فتاة التيك توك بالحبس 3 سنوات، بتهمة خدش الحياء العام والاعتداء على القيم الأسرية، ونشر صور وفيديوهات غير لائقة.

فتاة التيك توك تقدمت باستئناف على حكم حبسها، ومن المنتظر الفصل في هذا الاستئناف الشهر المقبل.

- شيرى هانم

بعد صدور حكم الاستئناف تقضى شيرى هانم عقوبة سجنها 5 سنوات بتهمة التحريض عفى الفسق ونشر الرذيلة.

- زمردة

نجلة شيرى هانم هى الأخرى تقضى عقوبة سجنها 5 سنوات مع والدتها بتهمة التحريض على الفسق والفجور.

- هدير الهادى

أصدرت ضدها محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادى، حكم بحبسها سنتين بتهمة نشر صور وفيديوهات خادشة والاعتداء على قيم الأسرة المصرية.