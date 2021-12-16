حجز 5 متهمين بالتنقيب عن الأثار فى حلوان 24 ساعة على ذمة التحريات

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة حلوان بحجز 5 أشخاص على ذمة التحريات فى اتهامهم بالتنقيب عن الأثار فى منطقة المعصرة.

البداية عندما أكدت معلومات وتحريات مباحث قسم شرطة المعصرة تورط 5 أشخاص فى التنقيب عن الآثار داخل عقار ملك أحدهم بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت رجال مباحث القسم من القبض على المتهمين حال تواجدهم داخل العقار المشار إليه، وعثروا فى ارضيته على حفرة وأدوات حفر وتنقيب.

وبمواجهتهم اعترف المقبوض عليهم بارتكاب أعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمين:

قال نبيل إسحاق المحامى، إن عقوبة التنقيب عن الآثار بقانون العقوبات بموجب المادة 41 من القانون، تتضمن أن كل من حاول التنقيب عن الآثار يعاقب بالسجن من سنة الـ3 سنوات، بالإضافة إلى غرامة 50 ألف جنيه.

وأضاف ، أن العقوبة قد تصل إلى السجن المؤبد حال نجاح المتهمين من خلال النبش والتنقيب فى استخراج قطع أثرية ففى هذه الحالة تقترن جريمة التنقيب بجريمة أخرى وهى الاتجار فى الآثار.