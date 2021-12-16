حبس عاطل 4 أيام بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة فى الجمالية

كتب سليم على

قررت النيابة العامة بجنوب القاهرة، حبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامه بسرقة مشغولات ذهبية من داخل أحد المساكن فى الجمالية، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة.

واستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة قيام شخص بعرض مشغولات ذهبية للبيع بثمن بخس لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية.

على الفور، انتقلت قوة أمنية من وحدة مباحث القسم وأمكن ضبط المذكور، وتبين أنه (عاطل ، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج)، وضبط بحوزته مشغولات ذهبية عبارة عن ( 5 غويشة - 3 خاتم - أسورة – سلسلة – انسيال) مجهولين المصدر .

وبمواجهته اعترف بسرقتها من داخل مسكن أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة المرج، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.