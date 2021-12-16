حبس سيدة 4 أيام لحيازتها كمية من الأقراص المخدرة لترويجها بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

قررت نيابة محرم بك بالإسكندرية، حبس سيدة 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بحيازتهما 500 قرص مخدرة قبل ترويجها والاتجار بها علي عملائها، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات وإرسالها إلي المعمل الكيماوي للفحص.

تلقي اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة محرم بك، يفيد بتمكن القوة الأمنية تابعة لمباحث قسم محرم بك، أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم من ضبط سيدة لها معلومات جنائية مسجلة، مقيمة بدائرة القسم وذلك حيازتها كمية من الأقراص المخدرة.



وألقي القبض عليها وبتفتيشها عثر بحوزتها علي 500 قرص مخدر متنوع ومبلغ مالى وهاتف محمول، وذلك أثناء محاولتها ترويجها علي عملائها، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.



