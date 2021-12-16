حاخام يتلقى تهديدات بعد دعمه تطعيم أطفال المدارس الإسرائيلية ضد كورونا

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تلقى الحاخام حاييم كانيفسكي، وهو أحد كبار رجال الدين الحريديين فى إسرائيل، وعائلته تهديدات بعد أن أعلن دعمه لتطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 11 عاما للحماية من فيروس كورونا.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أن الحاخام تلقى التهديدات عبر الهاتف ورسائل البريد الإلكترونى والرسائل النصية.

وقال مصدر بالشرطة إن أشخاصًا حاولوا اقتحام منزله وهو ما دفع الشرطة إلى زيادة الحراسة حول منزله.

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، إضافة الإمارات والعديد من الدول الأوروبية إلى قائمة "الدول الحمراء"، والتى سجلت مُعدل إصابات مُرتفع بمتحور أوميكرون الجديد.

وذكرت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية أنه إضافة إلى الدول الأفريقية المُدرجة بالفعل على "القائمة الحمراء" فقد أدرجت إسرائيل أيضا الإمارات وفرنسا وإسبانيا وإيرلندا والنرويج وفنلندا والسويد. وسيسرى مفعول القيود اعتبارًا من يوم الاثنين المقبل.

ويُحظر سفر الإسرائيليين إلى الدول المدرجة على القائمة الحمراء ويلزم العائدون منها بالحجر الصحى فى الفندق.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلى بينى جانتس، فى بيان صحفى إنه موجود حاليًا فى الحجر الصحى بعد أن جاءت نتيجة اختبار أحد أفراد طاقمه إيجابية وأنه سيجرى اختبارًا للتأكد من خلوه من كورونا.

وألغى المجلس الوزارى المصغر (الكابنيت) اجتماعًا كان مقررًا عقده يوم الأربعاء لوجود رئيس الوزراء نفتالى بينيت فى الحجر الصحي.

كان مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، إن فحوصات وزارة الصحة أكدت إصابة أحد الركاب على متن رحلة رئيس الوزراء الأخيرة بفيروس كورونا، ولم يُحدد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلى هوية الراكب.