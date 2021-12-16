جامعه الإسكندرية تحصد دهب الكاتا الجماعى فى بطولة الشهيد الرفاعى

الإسكندرية أسماء على بدر

فازت جامعة الإسكندرية بالميدالية الذهبية فى بطولة الكاراتيه "كاتا" طلبه وطالبات جماعى فى بطولة الشهيد الرفاعى التى شاركت فيها جامعة الإسكندرية فى مختلف الألعاب الرياضية.

وكان قد فاز فريق السلاح طالبات جامعة الإسكندرية بالمركز الاول فى بطولة الجامعات المصرية الشهيد الرفاعي 49 على باقى الجامعات المشتركة .

كما فاز فريق الطلاب لفريق السلاح بالمركز الثانى ترتيب عام بالمسابقة،وفازت جامعة الإسكندرية بالمركز الاول فى بطولة الشهيد الرفاعى فى نسخته ال49 للشطرنج طلبه وطالبات التى استضافتها جامعة المنوفية .

وجاءت النتيجة بفوز الطالب ادهم فوزى جامعة الإسكندرية بالمركز الاول يليه الطالب ماركت ياسر بجامعة عين شمس والمركز الثالث جاء الطالب محمد رزق بجامعة المنوفية.

بينما جاءت نتيجة المسابقة طالبات بفوز الطالبة سارة عادل جامعة الإسكندرية والمركز الثانى زينب عادل جامعة الإسكندرية والمركز الثالث مارى وجيه جامعة اسيوط.

وتأتى المسابقة تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى وشارك فيها 70 طالب من 23 جامعة ونظمها الاتحاد الرياضى المصرى بالتعاون مع جامعة المنوفية.