اليوم السابع
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جامعة عين شمس: مركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات يخدم 19 كلية ومعهد ومستشفى

الخميس، 16 ديسمبر 2021 10:33 ص
جامعة عين شمس: مركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات يخدم 19 كلية ومعهد ومستشفى جانب من فعاليات افتتاح مركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات بجامعة عين شمس
كتب محمود راغب

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افتتح منذ قليل الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، مركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات بالجامعة بعد تجديده وتطويره بالكامل، بحضور الدكتور حسين عيسى رئيس جامعة عين شمس الأسبق، ونواب رئيس الجامعة الدكتور عبد الفتاح سعود، والدكتور أيمن صالح، والدكتور هشام تمراز.

 

ويضم مبنى مركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات كل ما يخص تكنولوجيا المعلومات فى مبنى واحد، حيث تم البدء فى إنشاء مركز البيانات وتجديد المبنى في  5/2020 وتم الانتهاء منه فى 9/2021.

 

ويتضمن خوادم جديدة وأجهزة ربط شبكي وأجهزة تأمين شبكات من وزارة التعليم العالي ضمن مشروع الجامعات الذكية، إلى جانب خوادم وبنك الأسئلة، وأجهزة ربط شبكي ووحدات تخزين وتجهيز مركز البيانات، وأجهزة حاسب آلي من وزارة الاتصالات لمعامل التدريب.

 

كما تم زيادة سعة الإنترنت من 300 ميجابت/ث إلى 2 جيجابت/ث (2000 ميجابت/ث)، ويخدم مركز البيانات 19 كلية ومعهد والمستشفيات الجامعية وإدارات الجامعة المختلفة بتوفير إنترنت فائق السرعة، كما يخدم المركز  معامل الاختبارات الإلكترونية بكليتي الطب والألسن.


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