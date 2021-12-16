جامعة سوهاج تقفز 10 مراكز وتحقق الثالث على الجامعات المصرية فى مجال محو الامية

سوهاج محمود مقبول

أعلن الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعه سوهاج عن تحقيق الجامعة المركز الثالث على مستوى الجامعات المصرية في مجال محو الأمية، بعد ان قفزت 10 مراكز وفقًا لنتائج دورة شهر اكتوبر 2021 حيث تمكن طلاب الجامعة من محو أمية 6662 داريا.

وأكد رئيس الجامعة،فى بيان له ،على إن هذا الانجاز جاء تتويجًا للجهود التي تبذلها الجامعة والشراكة الفاعلة مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، بالاضافة الى الدور المحوري الذي يقوم به مركز تعليم الكبار بالجامعة من حيث تدريب الطلاب وتأهيلهم للعمل في هذا المجال والتنسيق مع وحدات محو الأمية بكافة الكليات.

وأشار رئيس الجامعة،إلى أنه وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، فقد تم إدراج قضية محو الأمية ضمن الأهداف الأساسية لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وبناءاً عليه وجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بضرورة التصدى لظاهرة الأمية، ومشاركة الجامعات المصرية في تفعيل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتى تهدف إلى تطوير الريف المصري، وتولي اهتمام كبير بملف الأمية لما لها من آثار اجتماعية واقتصادية وسياسية، تؤثر على تقدم المجتمع وتعرقل عمليات التنمية المستدامة.

وأوضح عبد الخالق إن الجامعة ايمانا منها بدورها المجتمعي قد قامت بتدشين مبادرة تحت شعار" سوهاج خالية من الامية "، وتوقيع بروتوكول مع الهيئة القومية لتعليم الكبار، برئاسة عاشور عمري رئيس الهيئة، وبدعم كامل من الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج.

وأضاف عبد الخالق إن الجامعة قد محت 98 دارس في الفترة من 2014الى2019 و201 دارس خلال عام 2020 و 3236 خلال دورات يناير وابريل ويوليو من هذا العام، واخير 6662 دارس في اكتوبر الماضي.

ولفت رئيس الجامعة، أن محافظة سوهاج تشهد ارتفاع فى نسبة الأميين والتي تبلغ 20% من إجمالى عدد السكان، أي مايزيد عن 40٪ من الكتلة الحرجة التي تزيد أعمارهم عن 16 سنة، لذلك تم إعداد دراسة وافية تفصيلية عن توزيع الأمية بالقري، وتم معرفة أعداد الأميين فى كل قرية، إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات بالتعاون مع هيئة تعليم الكبار، لافتاً إلى ضرورة تكثيف الجهود وتكاتف جميع الهيئات والجهات المعنية، لإعلان مصر خالية من الأمية 2030م..

ومن جانبه اشار احمد عبد الحافظ المستشار الاعلامي للجامعة ان رئيس الجامعة قد توجه بأيمى ايات الشكر والتقدير والامتنان للدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، والدكتور محمد لطيف امين المجلس الاعلى للجامعات، الدكتور هلال الشربيني رئيس اللجنة العليا لتعليم الكبار، الدكتور عاشور عمري رئيس الهيئة القومية لتعليم الكبار، لدعمهم اللا محدود للجامعة في هذا المجال.

كما توجه بالشكر والامتنان لشركاء النجاح الدكتور حسان النعماني والدكتور عبد الناصر ياسين نائبي رئيس الجامعة، وعمداء الكليات وبخاصة الدكتور خالد عمران عميد كلية التربية صاحبة المركز الاول بين جميع الكليات، مركز تعليم الكبار ووحداته وعلى رأسه الدكتورة خديجة عبد العزيز مدير المركز، محمد الدالى رئيس فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار فرع سوهاج، والى كافة الهيئة التدريسية الذين ساهموا في هذا المجال، والى ابنائه وبناته من الطلبة والطالبات الذين يعدوا بمثابة العمود الفقري لهذا النجاح، مؤكدا ان ذلك يضع على عاتق الجميع مسئولية كبيرة جدا خلال المرحلة المقبلة للاستمرار في المركز المتقدم وتحقيق الافضل.



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