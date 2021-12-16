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جامعة بنها تحصد 10 ميداليات في بطولة الجامعات المصرية لألعاب القوى

الخميس، 16 ديسمبر 2021 10:49 ص
جامعة بنها تحصد 10 ميداليات في بطولة الجامعات المصرية لألعاب القوى ميداليات جامعة بنها بالبطولة
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلن الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، حصول طلاب الجامعة على 10 ميداليات بدورة الجامعات المصرية "الشهيد الرفاعي 49" لألعاب القوي، والتي أقيمت بالجامعة الأمريكية بمشاركة 42 جامعة مصرية.

وقدم رئيس جامعة بنها، التهنئة للطلاب الفائزين في البطولة، مؤكدا على اهتمام الجامعة بالمشاركة الإيجابية في البطولات والتواصل الفعّال بين كل طلاب الجامعات المصرية.

من ناحية أخري قال الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن طلاب الجامعة حصلوا على 2 ميدالية ذهبية، و4 فضية، و4 برونزية في البطولة بإجمالي 10 ميداليات فى مختلف الأنشطة الطلابية خلال فعاليات البطولة.

وفى وقت سابق أعلن دكتور جمال سوسة رئيس الجامعة، أنه في إطار سياسة الجامعة لتحقيق جودة مخرجات البحث العلمي والنشر الدولي وبرامج دعم البحث العلمي التي تقدمها الجامعة، فقد تمكن أعضاء هيئة التدريس وشباب الباحثين من نشر 1634 بحث علمي بالدوريات العلمية العالمية المتخصصة خلال عام 2021.

ومن جانبه، أكد دكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أنه وفقاً لتقارير قواعد بيانات أسكوبس وأداة البحث المتخصصة "سيفال"، التابعة لدار النشر العالمية السيفير، فقد تمكن أعضاء هيئة التدريس والباحثين بالجامعة من نشر 1634 بحث علمي خلال عام 2021 مقابل نشر 1342 بحث خلال عام 2020.

وتابع أنه وزعت البحوث المنشورة بالمجلات العالمية طبقا لتصنيفها خلال هذا العام حيث تم نشر 753 بحث علمي في مجلات الفئة الأولى Q1، و463 بحث في المجلات العلمية بالفئة الثانية Q2، و240 بحث بمجلات الفئة الثالثة Q3، و98 بحث بمجلات الفئة الرابعة Q4.

ويأتي في مقدمة النشر الدولي للجامعة تخصصات قطاع العلوم الأساسية وقطاع العلوم الهندسية والتكنولوجية وقطاع علوم الحاسب وقطاع علوم الحياة في الوقت نفسه ارتفع معامل تأثير الاستشهادات المرجعية على مستوى التخصص لتصل إلي 2.01 هذا العام مقابل 1.47 خلال عام 2020.

أبطال جامعة بنها
أبطال جامعة بنها

 

ميداليات جامعة بنها بالبطولة
ميداليات جامعة بنها بالبطولة

 


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